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Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ
4.5
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ
    Арт. О00000007696
    4.5
    2
    Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ

      Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007696
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		2400
      Наличие подсветки
      		Нет
      Мощность, Вт
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки дерева, фанеры, МДФ, металла и пластика с помощью пилок разного типа. Может осуществлять прямолинейные и фигурные пропилы, а также резку материала под углом до 45°. Удобный дизайн инструмента позволяет работать с ним одной рукой.

        Преимущества

        • REDVERG RD-JS18V 6628358 оснащен маятниковым ходом
        • SDS зажим пилки
        • Стальная платформа увеличивает износостойкость
        • Лазер - для точных работ
        • Инструмент совместим с аккумуляторами REDVERG 18B