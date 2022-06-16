Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ
Арт. О00000007696
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|2400
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Наличие подсветки
|Нет
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Мощность, Вт
|220
- Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки дерева, фанеры, МДФ, металла и пластика с помощью пилок разного типа. Может осуществлять прямолинейные и фигурные пропилы, а также резку материала под углом до 45°. Удобный дизайн инструмента позволяет работать с ним одной рукой.
Преимущества
- REDVERG RD-JS18V 6628358 оснащен маятниковым ходом
- SDS зажим пилки
- Стальная платформа увеличивает износостойкость
- Лазер - для точных работ
- Инструмент совместим с аккумуляторами REDVERG 18B