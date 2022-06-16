Преимущества

REDVERG RD-JS18V 6628358 оснащен маятниковым ходом

SDS зажим пилки

Стальная платформа увеличивает износостойкость

Лазер - для точных работ

Инструмент совместим с аккумуляторами REDVERG 18B

Аккумуляторный лобзик Redverg RD-JS18V, без аккумулятора и ЗУ используется для резки дерева, фанеры, МДФ, металла и пластика с помощью пилок разного типа. Может осуществлять прямолинейные и фигурные пропилы, а также резку материала под углом до 45°. Удобный дизайн инструмента позволяет работать с ним одной рукой.