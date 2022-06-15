Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS

Преимущества

Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES

Высокая производительность

Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой

Скорости 4 вперед/ 1 назад

Регулировка направления выброса снега

Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках

Подсказки для оператора на рабочей платформе

Осевая блокировка колёс

Снегоуборщик REDVERG RD-SB53/950BS 6625022 предназначен для уборки снега на частных территориях. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий. Поворот желоба осуществляется при помощи рычага. Дальность выброса снега регулируется также дистанционно.