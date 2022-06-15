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Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
    Арт. Ю00000026660
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS

      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000026660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		640x590x780
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик REDVERG RD-SB53/950BS 6625022 предназначен для уборки снега на частных территориях. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий. Поворот желоба осуществляется при помощи рычага. Дальность выброса снега регулируется также дистанционно.

        Преимущества

        • Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES
        • Высокая производительность
        • Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой
        • Скорости 4 вперед/ 1 назад
        • Регулировка направления выброса снега
        • Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках
        • Подсказки для оператора на рабочей платформе
        • Осевая блокировка колёс