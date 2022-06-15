Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB53/950BS
Арт. Ю00000026660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|640x590x780
- Снегоуборщик REDVERG RD-SB53/950BS 6625022 предназначен для уборки снега на частных территориях. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий. Поворот желоба осуществляется при помощи рычага. Дальность выброса снега регулируется также дистанционно.
Преимущества
- Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES
- Высокая производительность
- Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой
- Скорости 4 вперед/ 1 назад
- Регулировка направления выброса снега
- Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках
- Подсказки для оператора на рабочей платформе
- Осевая блокировка колёс