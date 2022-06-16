Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000007702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт RedVerg RD-SD18VC представляет собой электроинструмент, ориентированный на повседневное бытовое использование. Оптимально подойдет для эксплуатации в квартире, гараже, домашней мастерской или на даче. Устройство предназначено для сверления, работы с крепежными элементами – закручивания, отвинчивания саморезов. Функционирование от аккумуляторной батареи позволяет использовать шуруповерт RedVerg RD-SD18VC в узких труднодоступных местах. Также этому способствует наличие функции подсветки.
Преимущества
- Наличие 21 ступени крутящего момента в режиме шуруповерта позволяет с высокой производительностью работать с крепежом разных габаритов
- Двухскоростной редуктор гарантирует, что шуруповерт RedVerg справится с широким спектром задач
- Реверс будет полезен при выкручивании саморезов, извлечении заклинившего сверла из материала
- Функция подсветки позволит сверлить и закручивать саморезы в условиях слабой освещенности
- Быстрозажимной патрон обеспечивает оперативную смену рабочей оснастки, замена сверла и биты без дополнительных приспособлений
- Шуруповерт совместим с литий-ионными аккумуляторами (Li-Ion), которые характерны низким показателем саморазряда
- Без «эффекта памяти»: можно ставить на зарядку в любое время, не опасаясь сократить срок службы АКБ
- Широкие отверстия в корпусе для своевременного и быстрого отвода излишков тепла
- Нескользящие накладки на эргономичной рукояти обеспечат надежное удержание электроинструмента
Внимание! Данная модель дрели-шуруповерта RedVerg поставляется без аккумуляторных блоков и зарядного устройства. Эти комплектующие приобретаются отдельно.