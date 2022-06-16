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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000007702
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007702
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт RedVerg RD-SD18VC представляет собой электроинструмент, ориентированный на повседневное бытовое использование. Оптимально подойдет для эксплуатации в квартире, гараже, домашней мастерской или на даче. Устройство предназначено для сверления, работы с крепежными элементами – закручивания, отвинчивания саморезов. Функционирование от аккумуляторной батареи позволяет использовать шуруповерт RedVerg RD-SD18VC в узких труднодоступных местах. Также этому способствует наличие функции подсветки.

        Преимущества

        • Наличие 21 ступени крутящего момента в режиме шуруповерта позволяет с высокой производительностью работать с крепежом разных габаритов
        • Двухскоростной редуктор гарантирует, что шуруповерт RedVerg справится с широким спектром задач
        • Реверс будет полезен при выкручивании саморезов, извлечении заклинившего сверла из материала
        • Функция подсветки позволит сверлить и закручивать саморезы в условиях слабой освещенности
        • Быстрозажимной патрон обеспечивает оперативную смену рабочей оснастки, замена сверла и биты без дополнительных приспособлений
        • Шуруповерт совместим с литий-ионными аккумуляторами (Li-Ion), которые характерны низким показателем саморазряда 
        • Без «эффекта памяти»: можно ставить на зарядку в любое время, не опасаясь сократить срок службы АКБ
        • Широкие отверстия в корпусе для своевременного и быстрого отвода излишков тепла
        • Нескользящие накладки на эргономичной рукояти обеспечат надежное удержание электроинструмента

        Внимание! Данная модель дрели-шуруповерта RedVerg поставляется без аккумуляторных блоков и зарядного устройства. Эти комплектующие приобретаются отдельно.