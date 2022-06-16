Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-SD18VC, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Наличие 21 ступени крутящего момента в режиме шуруповерта позволяет с высокой производительностью работать с крепежом разных габаритов

Двухскоростной редуктор гарантирует, что шуруповерт RedVerg справится с широким спектром задач

Реверс будет полезен при выкручивании саморезов, извлечении заклинившего сверла из материала

Функция подсветки позволит сверлить и закручивать саморезы в условиях слабой освещенности

Быстрозажимной патрон обеспечивает оперативную смену рабочей оснастки, замена сверла и биты без дополнительных приспособлений

Шуруповерт совместим с литий-ионными аккумуляторами (Li-Ion), которые характерны низким показателем саморазряда

Без «эффекта памяти»: можно ставить на зарядку в любое время, не опасаясь сократить срок службы АКБ

Широкие отверстия в корпусе для своевременного и быстрого отвода излишков тепла

Нескользящие накладки на эргономичной рукояти обеспечат надежное удержание электроинструмента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт RedVerg RD-SD18VC представляет собой электроинструмент, ориентированный на повседневное бытовое использование. Оптимально подойдет для эксплуатации в квартире, гараже, домашней мастерской или на даче. Устройство предназначено для сверления, работы с крепежными элементами – закручивания, отвинчивания саморезов. Функционирование от аккумуляторной батареи позволяет использовать шуруповерт RedVerg RD-SD18VC в узких труднодоступных местах. Также этому способствует наличие функции подсветки.

Внимание! Данная модель дрели-шуруповерта RedVerg поставляется без аккумуляторных блоков и зарядного устройства. Эти комплектующие приобретаются отдельно.