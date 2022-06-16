Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
Арт. О00000007700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
Аккумуляторная сабельная пила REDVERG RD-SS18V 6628360 используется для распила деревянных и металлических заготовок. Подсветка рабочей зоны позволяет делать точный рез в темных условиях. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться, поэтому инструмент имеет долгий срок службы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и пила не выскальзывает.
Преимущества
- Подсветка рабочего пространства обеспечивает ровный рез
- Небольшой вес способствует долгой неутомительной работе
- Вентиляционные отверстия не дают двигателю перегреваться
- Прорезиненная рукоятка не дает инструменту выскальзывать
- Регулировка вылета опорной платформы