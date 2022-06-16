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Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
    Арт. О00000007700
    5.0
    2
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
    Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V
      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V

      Аккумуляторная сабельная пила RedVerg RD-SS18V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007700
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная сабельная пила REDVERG RD-SS18V 6628360 используется для распила деревянных и металлических заготовок. Подсветка рабочей зоны позволяет делать точный рез в темных условиях. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться, поэтому инструмент имеет долгий срок службы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и пила не выскальзывает.

        Преимущества 

        • Подсветка рабочего пространства обеспечивает ровный рез
        • Небольшой вес способствует долгой неутомительной работе
        • Вентиляционные отверстия не дают двигателю перегреваться
        • Прорезиненная рукоятка не дает инструменту выскальзывать
        • Регулировка вылета опорной платформы