Аккумуляторная сабельная пила REDVERG RD-SS18V 6628360 используется для распила деревянных и металлических заготовок. Подсветка рабочей зоны позволяет делать точный рез в темных условиях. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться, поэтому инструмент имеет долгий срок службы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и пила не выскальзывает.

Преимущества