Преимущества

Надежность

Высокое качество

Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда

Зарядное устройство REDVERG 730001 (18 В, 2,3 А) совместим с с аккумуляторами RedVerg Li-Ion 18V 2.0Ач и RedVerg Li-Ion 18V 4.0Ач. Емкость — 2,3 ампер-часа.