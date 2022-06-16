Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
Арт. О00000002012
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для аккумуляторов, В
|18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство REDVERG 730001 (18 В, 2,3 А) совместим с с аккумуляторами RedVerg Li-Ion 18V 2.0Ач и RedVerg Li-Ion 18V 4.0Ач. Емкость — 2,3 ампер-часа.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда