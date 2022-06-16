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Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
5.0
2
1 285 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
    Арт. О00000002012
    5.0
    2
    Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
    Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
      Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)
      Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)

      Зарядное устройство Redverg 730001 (18 В, 2,3 А)

      1 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002012
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      1 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство REDVERG 730001 (18 В, 2,3 А) совместим с с аккумуляторами RedVerg Li-Ion 18V 2.0Ач и RedVerg Li-Ion 18V 4.0Ач. Емкость — 2,3 ампер-часа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество
        • Литий-ионная технология аккумуляторов характеризуется отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, есть возможность долгого хранения без потери заряда