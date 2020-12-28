Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
5.0
1
4 490 ₽
Углекислые редукторы
    Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
    Арт. X130311103
    5.0
    1
    Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
    Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
    Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
    Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
      Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
      Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
      Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40
      Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40

      Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130311103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		185x90x150
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулятор подачи газа ПТК У-30/АР-40 это устройство, используемое для поддержания заданного постоянного уровня подачи газа в оборудовании. Корпус латунный с никелированием, ротамеры выполнены из силумина. Отличается прочностью и стойкостью к постоянному воздействию химических веществ. Подойдет для настройки расхода газовых смесей в сварочных постах и установках, использующих сжиженный газ в качестве рабочей среды. Используется совместно с резинотканными рукавами, не требует переходников. Обеспечивает сохранность оборудования, продлевает срок службы газового трубопровода. Купить ПТК У-30/АР-40 будет выгодно как для использования в промышленных, производственных, так и в частных целях

        Преимущества

        • Комфортабельный
        • Многоцелевой
        • Надежный
        • Прочный