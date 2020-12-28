Регулятор расхода газа ПТК У30/АР40

Регулятор подачи газа ПТК У-30/АР-40 это устройство, используемое для поддержания заданного постоянного уровня подачи газа в оборудовании. Корпус латунный с никелированием, ротамеры выполнены из силумина. Отличается прочностью и стойкостью к постоянному воздействию химических веществ. Подойдет для настройки расхода газовых смесей в сварочных постах и установках, использующих сжиженный газ в качестве рабочей среды. Используется совместно с резинотканными рукавами, не требует переходников. Обеспечивает сохранность оборудования, продлевает срок службы газового трубопровода. Купить ПТК У-30/АР-40 будет выгодно как для использования в промышленных, производственных, так и в частных целях

Преимущества