Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П

Преимущества

Полезный

Универсальный

Простой;

Удобный

Надежный

Точный

Купить регулятор ар 40 5 птк полезно на промышленных и производственных объектах, где используется большое количество газа. Это практичный прибор, который фиксирует скорость течения газа по трубопроводу, и оценивает разницу давления на входе и выходе участка, на котором он установлен. Нужное количество, после которого расход должен снижаться, или должна прекращаться подача газа в системы, выставляется пользователем самостоятельно с помощью вентиля на приборе. Потребление газа и давление в системе отображается на манометре. Таким образом можно контролировать работу газопровода и существенно сократить расходы на газовые смеси. Регулятор расхода газа будет полезно использовать в мастерских, где требуется снабжение газом инструментов, или гостиницах для обеспечения работы котельных и отопительных приборов