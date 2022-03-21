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Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П
5.0
2
5 120 ₽
Аргоновые редукторы
    Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П
    Арт. X113708
    5.0
    2
    Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П

      Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П

      5 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X113708
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		200
      Все характеристики
      5 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить регулятор ар 40 5 птк полезно на промышленных и производственных объектах, где используется большое количество газа. Это практичный прибор, который фиксирует скорость течения газа по трубопроводу, и оценивает разницу давления на входе и выходе участка, на котором он установлен. Нужное количество, после которого расход должен снижаться, или должна прекращаться подача газа в системы, выставляется пользователем самостоятельно с помощью вентиля на приборе. Потребление газа и давление в системе отображается на манометре. Таким образом можно контролировать работу газопровода и существенно сократить расходы на газовые смеси. Регулятор расхода газа будет полезно использовать в мастерских, где требуется снабжение газом инструментов, или гостиницах для обеспечения работы котельных и отопительных приборов

        Преимущества

        • Полезный
        • Универсальный
        • Простой;
        • Удобный
        • Надежный
        • Точный