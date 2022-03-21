Регулятор расхода газа ПТК УЗО/АР40-П
Арт. X113708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|200
- Купить регулятор ар 40 5 птк полезно на промышленных и производственных объектах, где используется большое количество газа. Это практичный прибор, который фиксирует скорость течения газа по трубопроводу, и оценивает разницу давления на входе и выходе участка, на котором он установлен. Нужное количество, после которого расход должен снижаться, или должна прекращаться подача газа в системы, выставляется пользователем самостоятельно с помощью вентиля на приборе. Потребление газа и давление в системе отображается на манометре. Таким образом можно контролировать работу газопровода и существенно сократить расходы на газовые смеси. Регулятор расхода газа будет полезно использовать в мастерских, где требуется снабжение газом инструментов, или гостиницах для обеспечения работы котельных и отопительных приборов
Преимущества
- Полезный
- Универсальный
- Простой;
- Удобный
- Надежный
- Точный