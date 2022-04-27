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Регулятор скорости оборотов Shuft SRE-2,5
5.0
2
2 010 ₽
Для прочей техники
    Регулятор скорости оборотов Shuft SRE-2,5
    Арт. X69914560859
    5.0
    2
    Регулятор скорости оборотов Shuft SRE-2,5

      Регулятор скорости оборотов Shuft SRE-2,5

      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914560859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Габариты, мм
      		84x81x55
      Количество, шт
      		1
      Напряжение сети, В
      		220
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Однофазный плавный регулятор скорости SRE-2,5 предназначен для плавного регулирования скорости вращения электродвигателей однофазных вентиляторов со встроенной автоматической термозащитой.

        Преимущества:

        • Можно устанавливать как в стандартное электромонтажное гнездо, так и непосредственно на стену (в комплекте поставляется короб для внешнего монтажа);
        • Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовым лучам;
        • После включения прибора регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную от максимума к минимуму, что облегчает запуск мотора вентилятора;
        • Выходное напряжение плавно изменяется в диапазоне 0-230 В.

        Комплектация:

        • Регулятор скорости SRE-2,5.