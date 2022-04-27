Регулятор скорости оборотов Shuft SRE-2,5
Арт. X69914560859
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|84x81x55
|
Количество, шт
|1
|
Напряжение сети, В
|220
|
Степень защиты
|IP 44
Описание товара:
Однофазный плавный регулятор скорости SRE-2,5 предназначен для плавного регулирования скорости вращения электродвигателей однофазных вентиляторов со встроенной автоматической термозащитой.
Преимущества:
- Можно устанавливать как в стандартное электромонтажное гнездо, так и непосредственно на стену (в комплекте поставляется короб для внешнего монтажа);
- Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовым лучам;
- После включения прибора регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную от максимума к минимуму, что облегчает запуск мотора вентилятора;
- Выходное напряжение плавно изменяется в диапазоне 0-230 В.
Комплектация:
- Регулятор скорости SRE-2,5.