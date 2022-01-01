Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort
Арт. X6991456074656
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|186x48x66
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Количество, шт
|1
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Мин. температура, °C
|10
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Напряжение сети, В
|220
Описание товара:
Контроллеры электронагревателей TC COMFORT представляют собой устройства для поддержания температуры путем управления нагревательными элементами. Современный дизайн приборов серии ТС COMFORT позволяет использовать их не только в шкафах управления, но и отдельно, для настенного монтажа.
Преимущества и особенности:
- Регуляторы имеют тепловой предохранитель, который производит сброс управляющего сигнала при превышении температуры 85 °С внутри прибора;
- При использовании внешнего таймера возможна установка ночного режима работы с его индикацией (только для серии;
- Можно выбрать режим работы регулятора от внешнего датчика, что позволяет использовать регулятор, например, для поддержания температуры в воздуховоде.
Комплектация:
- Регулятор температуры SHUFT TC-3,7/1;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.