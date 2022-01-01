Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort

Описание товара:

Контроллеры электронагревателей TC COMFORT представляют собой устройства для поддержания температуры путем управления нагревательными элементами. Современный дизайн приборов серии ТС COMFORT позволяет использовать их не только в шкафах управления, но и отдельно, для настенного монтажа.

Преимущества и особенности:

Регуляторы имеют тепловой предохранитель, который производит сброс управляющего сигнала при превышении температуры 85 °С внутри прибора;

При использовании внешнего таймера возможна установка ночного режима работы с его индикацией (только для серии;

Можно выбрать режим работы регулятора от внешнего датчика, что позволяет использовать регулятор, например, для поддержания температуры в воздуховоде.

Комплектация: