Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort
Найти аналог
Для прочей техники
    Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort
    Арт. X6991456074656
    Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort

      Регулятор температуры Shuft TC-3,7/1 контроллер серии TC Comfort

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991456074656

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Габариты, мм
      		186x48x66
      Количество, шт
      		1
      Мин. температура, °C
      		10
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Контроллеры электронагревателей TC COMFORT представляют собой устройства для поддержания температуры путем управления нагревательными элементами. Современный дизайн приборов серии ТС COMFORT позволяет использовать их не только в шкафах управления, но и отдельно, для настенного монтажа.

        Преимущества и особенности:

        • Регуляторы имеют тепловой предохранитель, который производит сброс управляющего сигнала при превышении температуры 85 °С внутри прибора;
        • При использовании внешнего таймера возможна установка ночного режима работы с его индикацией (только для серии;
        • Можно выбрать режим работы регулятора от внешнего датчика, что позволяет использовать регулятор, например, для поддержания температуры в воздуховоде.

        Комплектация:

        • Регулятор температуры SHUFT TC-3,7/1;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.