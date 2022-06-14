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Контроллер электронагревателей Shuft TC-6,4/2 TC Comfort
5.0
3
Найти аналог
Для котлов
    Контроллер электронагревателей Shuft TC-6,4/2 TC Comfort
    Арт. X6991456074614
    5.0
    3
    Контроллер электронагревателей Shuft TC-6,4/2 TC Comfort

      Контроллер электронагревателей Shuft TC-6,4/2 TC Comfort

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991456074614
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Контроллер электронагревателей TC COMFORT представляет собой устройство для поддержания температуры путем управления нагревательными элементами. Современный дизайн прибора серии ТС COMFORT позволяет использовать их не только в шкафах управления, но и отдельно, для настенного монтажа.При использовании внешнего таймера возможна установка ночного режима работы с его индикацией.Если регулятор серии ТС COMFORT расположен в таком месте, где невозможно корректно измерить температуру, можно выбрать режим работы регулятора от внешнего датчика, что позволяет использовать регулятор, например, для поддержания температуры в воздуховоде. С регуляторами ТС используются температурные датчики типа NTC.Регулятор имеет тепловой предохранитель, который производит сброс управляющего сигнала при превышении температуры 85°С внутри прибора. Когда температура нормализуется, происходит автоматическое включение сигнала.В регуляторе реализовано пропорциональное (П, Р) и пропорционально-интегральное (PI, ПИ) регулирование.