Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4
Купить регулятор тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 можно владельцам твердотопливных котлов. Этот небольшой прибор обеспечивает постоянный приток воздуха в необходимом для работы котла объеме. Тяга реализуется посредством контроля прибором воздушной заслонки. Регулятор тяги состоит из корпуса, термостата, исполнительного механизма с рычагом и цепочкой. С помощью термостата прибор реагирует на изменения температуры, а исполнительным механизмом открывает заслонку, когда вода в котле начинает кипеть. Регулятор подключается непосредственно к трубопроводу, который подведен к котлу. Произведен в Швеции. Отличается надежностью и долгим сроком службы. Возможна настройка в диапазонах температур 35–95° и 60–95°C.
Преимущества регулятора тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 градусов:
- Легок в установке;
- Имеет длительный срок эксплуатации;
- Не требует обслуживания;
- Продлевает горение топки котла;
- Имеет две температурные настройки;
- Срабатывает за секунды.
Комплектация:
- Регулятор;
- Рычаг;
- Цепь 160 см;
- Упаковка.