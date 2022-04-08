Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4

Купить регулятор тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 можно владельцам твердотопливных котлов. Этот небольшой прибор обеспечивает постоянный приток воздуха в необходимом для работы котла объеме. Тяга реализуется посредством контроля прибором воздушной заслонки. Регулятор тяги состоит из корпуса, термостата, исполнительного механизма с рычагом и цепочкой. С помощью термостата прибор реагирует на изменения температуры, а исполнительным механизмом открывает заслонку, когда вода в котле начинает кипеть. Регулятор подключается непосредственно к трубопроводу, который подведен к котлу. Произведен в Швеции. Отличается надежностью и долгим сроком службы. Возможна настройка в диапазонах температур 35–95° и 60–95°C.

Преимущества регулятора тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 градусов:

Легок в установке;

Имеет длительный срок эксплуатации;

Не требует обслуживания;

Продлевает горение топки котла;

Имеет две температурные настройки;

Срабатывает за секунды.

Комплектация: