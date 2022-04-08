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Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4
5.0
2
3 435 ₽
Для котлов
    Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4
    Арт. X130502104
    5.0
    2
    Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4

      Регулятор тяги Esbe ATA212 10H 35-95 G3/4

      3 435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X130502104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esbe
      Все характеристики
      3 435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить регулятор тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 можно владельцам твердотопливных котлов. Этот небольшой прибор обеспечивает постоянный приток воздуха в необходимом для работы котла объеме. Тяга реализуется посредством контроля прибором воздушной заслонки. Регулятор тяги состоит из корпуса, термостата, исполнительного механизма с рычагом и цепочкой. С помощью термостата прибор реагирует на изменения температуры, а исполнительным механизмом открывает заслонку, когда вода в котле начинает кипеть. Регулятор подключается непосредственно к трубопроводу, который подведен к котлу. Произведен в Швеции. Отличается надежностью и долгим сроком службы. Возможна настройка в диапазонах температур 35–95° и 60–95°C.

        Преимущества регулятора тяги ESBE ATA212 10Н 35-95 градусов:

        • Легок в установке;
        • Имеет длительный срок эксплуатации;
        • Не требует обслуживания;
        • Продлевает горение топки котла;
        • Имеет две температурные настройки;
        • Срабатывает за секунды.

        Комплектация:

        • Регулятор;
        • Рычаг;
        • Цепь 160 см;
        • Упаковка.