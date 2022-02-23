Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733

Рейсмусовый станок DeWalt DW733
Арт. Х145337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Потребляемая мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|220
- Рейсмусовый станок DeWalt DW 733 - небольшой инструмент для заготовки небольших брусков с заданной шириной и высотой. Малые габариты станка позволяют транспортировать его без дополнительного оборудования. Тяжелое основание в виде литой станины обеспечивает жесткую фиксацию инструмента и как следствие высокую точность выполнения операции. Весь режущий рабочий инструмент находится внутри корпуса, что повышает уровень безопасности при работе.
Преимущества
- Точная регулировка. Регулировка толщины строгания дерева осуществляется поворотом специальной рукоятки
- Аккуратность в работе. На шкале рейсмусового станка DeWalt DW 733 хорошо видно глубину обработки, которую можно всегда оперативно подкорректировать
- Удобство использования. В конструкции предусмотрены откидывающиеся пластины для удобства оператора работающего с заготовкой
- Фиксация режущей головки обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Конструкция с 4 опорными стойками позволяет режущей головке двигаться ровно и точно
- Компактный дизайн
- Мощный электродвигатель 1800 Вт для обработки заготовок большой ширины
- Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить рейсмус на верстаке
- Наличие переходника для отсоса стружки