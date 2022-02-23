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Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733
5.0
2
82 202 ₽
83 880 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок DeWalt DW733
    Арт. Х145337
    5.0
    2
    Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733
    Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733
      Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733
      Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733

      Рейсмусовый станок DeWalt DW733

      • -1 678 ₽
      82 202 ₽
      83 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. Х145337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Потребляемая мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 678 ₽
      82 202 ₽
      83 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Рейсмусовый станок DeWalt DW 733 - небольшой инструмент для заготовки небольших брусков с заданной шириной и высотой. Малые габариты станка позволяют транспортировать его без дополнительного оборудования. Тяжелое основание в виде литой станины обеспечивает жесткую фиксацию инструмента и как следствие высокую точность выполнения операции. Весь режущий рабочий инструмент находится внутри корпуса, что повышает уровень безопасности при работе.

        Преимущества

        • Точная регулировка. Регулировка толщины строгания дерева осуществляется поворотом специальной рукоятки
        • Аккуратность в работе. На шкале рейсмусового станка DeWalt DW 733 хорошо видно глубину обработки, которую можно всегда оперативно подкорректировать
        • Удобство использования. В конструкции предусмотрены откидывающиеся пластины для удобства оператора работающего с заготовкой
        • Фиксация режущей головки обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
        • Конструкция с 4 опорными стойками позволяет режущей головке двигаться ровно и точно
        • Компактный дизайн
        • Мощный электродвигатель 1800 Вт для обработки заготовок большой ширины
        • Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить рейсмус на верстаке
        • Наличие переходника для отсоса стружки