Фуговально-рейсмусовый станок DeWalt DW733

Преимущества

Точная регулировка. Регулировка толщины строгания дерева осуществляется поворотом специальной рукоятки

Аккуратность в работе. На шкале рейсмусового станка DeWalt DW 733 хорошо видно глубину обработки, которую можно всегда оперативно подкорректировать

Удобство использования. В конструкции предусмотрены откидывающиеся пластины для удобства оператора работающего с заготовкой

Фиксация режущей головки обеспечивает высокое качество обработанной поверхности

Конструкция с 4 опорными стойками позволяет режущей головке двигаться ровно и точно

Компактный дизайн

Мощный электродвигатель 1800 Вт для обработки заготовок большой ширины

Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить рейсмус на верстаке

Наличие переходника для отсоса стружки

Рейсмусовый станок DeWalt DW 733 - небольшой инструмент для заготовки небольших брусков с заданной шириной и высотой. Малые габариты станка позволяют транспортировать его без дополнительного оборудования. Тяжелое основание в виде литой станины обеспечивает жесткую фиксацию инструмента и как следствие высокую точность выполнения операции. Весь режущий рабочий инструмент находится внутри корпуса, что повышает уровень безопасности при работе.