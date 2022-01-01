Рейсмус ЭНКОР Корвет-220

Рейсмусовый станок Энкор Корвет-220 23220 используется для обработки плоских поверхностей заготовок из древесины в размер. Такое оборудование широко используется на мебельных производствах и в различных столярных мастерских. Автоматическая подача заготовки снижает физический труд оператора и имеет два режима работы. Три ножа на ножевом вале обеспечивают наилучшее качество строгания.Технические характеристики:Номинальная потребляемая мощность двигателя 1500 Вт Номинальное напряжение питания 220/50 В/Гц Тип электродвигателя асинхронный Передача ременная Частота вращения рабочего вала 5000 об/мин Скорость автоматической подачи 4,8; 7,6 м/мин Число скоростей 2 Максимальная толщина обрабатываемой заготовки 203 мм Минимальная толщина обрабатываемой заготовки 10 мм Максимальная ширина обрабатываемой заготовки 381 мм Максимальная глубина строгания за один проход 4 мм Количество ножей на рабочем валу 3 шт Диаметр рабочего вала 75 мм Размер рабочего стола 480х435 мм Размер рабочего стола с удлинителями 1090х435 мм Диаметр патрубка для пылесборника 100 ммМасса нетто/брутто 205/230 кг Размер упаковки (ДхШхВ) 830х620х1130 мм