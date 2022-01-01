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Горелка газовая Рекорд M-24 8005151
4 270 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка газовая Рекорд M-24 8005151
    Арт. О00000025943
    Горелка газовая Рекорд M-24 8005151

      Горелка газовая Рекорд M-24 8005151

      4 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025943

      Характеристики

      Производитель
      		Рекорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		24
      Номинальный ток CO2, А
      		250
      Все характеристики
      4 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовая Рекорд M-24 8005151 применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для профессионального применения, способна работать на сварочном токе до 250А. Горелка произведена с применением современных технологий, имеет высокое качество и разумную стоимость. Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.