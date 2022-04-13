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Реле сухого хода Kitline LP-3
5.0
2
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Реле сухого хода Kitline LP-3
    Арт. X16920126
    5.0
    2
    Реле сухого хода Kitline LP-3

      Реле сухого хода Kitline LP-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16920126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kitline
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Реле защиты по сухому ходу LP 3 представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Принцип его действия следующий: первоначально группа контактов реле разомкнута и чтобы она замкнулась, необходимо при первом пуске нажать и какое то время удерживать кнопку красного цвета, располагающуюся на крышке реле. Контакты реле замыкаются. При падении давления до 0,4 0,05 бар (зависит от предварительной регулировки), контакты реле размыкаются. Таким образом реле LP 3 можно использовать в качестве устройства защиты по «сухому ходу» того или иного устройства, например насоса.