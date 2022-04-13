Реле сухого хода Kitline LP-3

Описание: Реле защиты по сухому ходу LP 3 представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Принцип его действия следующий: первоначально группа контактов реле разомкнута и чтобы она замкнулась, необходимо при первом пуске нажать и какое то время удерживать кнопку красного цвета, располагающуюся на крышке реле. Контакты реле замыкаются. При падении давления до 0,4 0,05 бар (зависит от предварительной регулировки), контакты реле размыкаются. Таким образом реле LP 3 можно использовать в качестве устройства защиты по «сухому ходу» того или иного устройства, например насоса.