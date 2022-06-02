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Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
5.0
2
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
    Арт. О00000002719
    5.0
    2
    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка

    Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000002719
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Vodotok
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Реле сухого хода и давления "Vodotok" РСХ-2М (внутр.резьба 1/4" накидная гайка) предназначено для автоматического выключения насосов при отсутствии воды в системе водоснабжения, что обеспечивает защиту насосов от поломок в результате работы без воды (защита от сухого хода). Комплектация:
      • Регулятор давления в сборе - 1 шт.
      • Руководство по эксплуатации - 1 шт.
      • Гарантийный талон - 1 шт.
      • Упаковка - 1 шт.