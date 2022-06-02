Реле сухого хода и давления Vodotok РСХ-2М, 1/4", накидная гайка
Арт. О00000002719
Характеристики
|
Производитель
- Реле сухого хода и давления "Vodotok" РСХ-2М (внутр.резьба 1/4" накидная гайка) предназначено для автоматического выключения насосов при отсутствии воды в системе водоснабжения, что обеспечивает защиту насосов от поломок в результате работы без воды (защита от сухого хода). Комплектация:
- Регулятор давления в сборе - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.