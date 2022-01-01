Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)

Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65КР100 215 07 предназначен для сверления подкрановых рельсов КР80 и КР100. Относится к оборудованию профессионального класса. Для работы подходят корончатые сверла с твердосплавными пластинами.



Преимущества