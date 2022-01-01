Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
Арт. X131400013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1150
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Напряжение сети, В
|220
- Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65КР100 215 07 предназначен для сверления подкрановых рельсов КР80 и КР100. Относится к оборудованию профессионального класса. Для работы подходят корончатые сверла с твердосплавными пластинами.
Преимущества
- Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65КР100 215 07 имеет возможность быстрого крепления на рельс сверху
- Питание 1 фазное - 220-240 В, электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной
- Быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
- Большой рабочий ход сверла
- Малая масса
- Готовая машинка, с полным комплектом крепления для крановых рельс КР80 и КР100