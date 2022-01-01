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Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
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Сверлильные станки
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
    Арт. X131400013
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)
      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)

      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 КР100 (КР80/КР100)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400013

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1150
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65КР100 215 07 предназначен для сверления подкрановых рельсов КР80 и КР100. Относится к оборудованию профессионального класса. Для работы подходят корончатые сверла с твердосплавными пластинами.

        Преимущества

        • Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65КР100 215 07 имеет возможность быстрого крепления на рельс сверху
        • Питание 1 фазное - 220-240 В, электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной
        • Быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
        • Большой рабочий ход сверла
        • Малая масса
        • Готовая машинка, с полным комплектом крепления для крановых рельс КР80 и КР100