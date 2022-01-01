Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
Арт. X131400011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Габариты, мм
|654х369х363
- Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 применяется для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Основной рабочий инструмент этой модели - корончатые сверла, которые обладают большой производительностью и меньшим энергопотреблением.
Преимущества
- Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 215 05 имеет возможность быстрого крепления на рельс сверху
- Питание 1 фазное - 220-240 В
- Электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной
- Быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
- Большой рабочий ход сверла
- Готовая машинка, с полным комплектом крепления для ж/д рельс Р50, Р65 (Р75)
- Для машины походит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon ¾ (19,05 мм)
- Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий в объемно-закаленных рельсах
- Для защиты от поражения электрическим током при случайном попадании воды или утечке тока на рельсосверлильном станке установлено устройство защитного отключения (УЗО)
- Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта
- Входящий в комплект кронштейн упорный с шаблоном обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2000 высоту расположения отверстий на рельсах Р50 , Р65 и Р75 , а доступные за дополнительную плату шаблоны позволяют устанавливать машину на многие другие типы рельсов
- Установка на рельс происходит сверху. На кронштейн устанавливается шаблон соответствующий виду рельс (справа от рельса), фиксация станка осуществляется за счет рычага (слева от рельса)
- Перед сверловкой нужно отрегулировать положение оси сверления, для этого определяют разность между осями сверления и требуемого отверстия в рельсе