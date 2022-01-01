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Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
Найти аналог
Сверлильные станки
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
    Арт. X131400011
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
    Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"
      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"

      Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400011

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		654х369х363
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 применяется для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Основной рабочий инструмент этой модели - корончатые сверла, которые обладают большой производительностью и меньшим энергопотреблением.

        Преимущества

        • Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 215 05 имеет возможность быстрого крепления на рельс сверху
        • Питание 1 фазное - 220-240 В
        • Электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной
        • Быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
        • Большой рабочий ход сверла
        • Готовая машинка, с полным комплектом крепления для ж/д рельс Р50, Р65 (Р75)
        • Для машины походит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon ¾ (19,05 мм)
        • Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий в объемно-закаленных рельсах
        • Для защиты от поражения электрическим током при случайном попадании воды или утечке тока на рельсосверлильном станке установлено устройство защитного отключения (УЗО)
        • Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта
        • Входящий в комплект кронштейн упорный с шаблоном обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2000 высоту расположения отверстий на рельсах Р50 , Р65 и Р75 , а доступные за дополнительную плату шаблоны позволяют устанавливать машину на многие другие типы рельсов
        • Установка на рельс происходит сверху. На кронштейн устанавливается шаблон соответствующий виду рельс (справа от рельса), фиксация станка осуществляется за счет рычага (слева от рельса)
        • Перед сверловкой нужно отрегулировать положение оси сверления, для этого определяют разность между осями сверления и требуемого отверстия в рельсе