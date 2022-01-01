Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 (Р50/Р65/Р75)"

Преимущества

Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 215 05 имеет возможность быстрого крепления на рельс сверху

Питание 1 фазное - 220-240 В

Электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной

Быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)

Большой рабочий ход сверла

Готовая машинка, с полным комплектом крепления для ж/д рельс Р50, Р65 (Р75)

Для машины походит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon ¾ (19,05 мм)

Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий в объемно-закаленных рельсах

Для защиты от поражения электрическим током при случайном попадании воды или утечке тока на рельсосверлильном станке установлено устройство защитного отключения (УЗО)

Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта

Входящий в комплект кронштейн упорный с шаблоном обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2000 высоту расположения отверстий на рельсах Р50 , Р65 и Р75 , а доступные за дополнительную плату шаблоны позволяют устанавливать машину на многие другие типы рельсов

Установка на рельс происходит сверху. На кронштейн устанавливается шаблон соответствующий виду рельс (справа от рельса), фиксация станка осуществляется за счет рычага (слева от рельса)

Перед сверловкой нужно отрегулировать положение оси сверления, для этого определяют разность между осями сверления и требуемого отверстия в рельсе

Рельсосверлильный станок Хайтек инструмент МРС-65 применяется для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Основной рабочий инструмент этой модели - корончатые сверла, которые обладают большой производительностью и меньшим энергопотреблением.