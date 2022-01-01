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Ремкомплект карбюратора STIHL MS270/280/341/361/440/441 1128 007 1066
Найти аналог
Ремкомплекты
    Ремкомплект карбюратора STIHL MS270/280/341/361/440/441 1128 007 1066
    Арт. X3877190

      Ремкомплект карбюратора STIHL MS270/280/341/361/440/441 1128 007 1066

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3877190

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать ремкомплект карбюратора stihl ms270/280/341/361/440/441 1128 007 1066

        Ремкомплект карбюратора STIHL MS270/280/341/361/440/441 1128 007 1066 представляет собой запчасть, которая применяется для монтажа на смену износившимся запчастям. Комплектующие производства STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их установят вам не придется бояться за продуктивность: Ремкомплекты от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 1 108 р. на эту запасную часть оправдана употреблением надежных материалов.

        Перед тем, как заказать проконсультируйтесь, совместимы ли выбранные вами Ремкомплекты с моделью вашего оборудования. Вы можете провести ремонтные работы собственноручно, однако мы предоставляем возможность вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: наши специалисты встроят Ремкомплекты в ваше оборудование.

        Ремкомплект карбюратора STIHL MS270/280/341/361/440/441 1128 007 1066 у вас есть возможность заказать на сайте www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 1 108 р. Чтобы оформить заказ, нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставим ваш заказ в любую часть России. Помимо этого, мы предоставляем самовывоз из нашего магазина розничной продажи в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если вы хотите обратиться по поводу заказа, а также замены деталей в центре сервисного обслуживания, обращайтесь по телефону 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru ремкомплект карбюратора stihl ms270/280/341/361/440/441 1128 007 1066 от дистрибьюторов или же изготовителя – марки STIHL.