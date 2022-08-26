Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 350 мм
Арт. О00000033457
Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 350 мм
Арт. О00000033457
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|350
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Двусторонняя шкала
|Нет
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- Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 - существенно облегчит процесс проверки и разметки прямых углов при сборке конструкций и обработке деталей.
Преимущества
- Угольник имеет современный внешний вид
- Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°
- Модель также можно использовать при откладывании угла 45 градусов
- Сантиметровая разметка нанесена по наружной и внутренней стороне угольника