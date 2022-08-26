Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 350 мм

Преимущества

Угольник имеет современный внешний вид

Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°

Модель также можно использовать при откладывании угла 45 градусов

Сантиметровая разметка нанесена по наружной и внутренней стороне угольника

Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 - существенно облегчит процесс проверки и разметки прямых углов при сборке конструкций и обработке деталей.