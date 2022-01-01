Лента абразивная на тканевой основе, оксид алюминия РемоКолор 31-9-215, Р150, 75х457мм 3шт.

Преимущества

Высокая скорость обработки — зерно из оксида алюминия твердое и имеет заостренную форму

Лента универсальная и подходит для обработки различных материалов: металла, дерева, пластика и т.д.

Лента оптимальна для чистовой обработки материалов и получения гладкой поверхности

Комбинированная тканевая основа ленты имеет высокую прочность и износостойкость





Лента абразивная РемоКолор 31-9-215 применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., как рабочий элемент ленточной шлифовальной машины. Лента на тканевой основе с нанесением абразивного слоя из оксида алюминия. Водостойкая.