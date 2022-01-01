Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лента абразивная на тканевой основе, оксид алюминия РемоКолор 31-9-308, Р80, 75х533мм, 3шт.
230 ₽
Шлифовальные ленты
    Лента абразивная на тканевой основе, оксид алюминия РемоКолор 31-9-308, Р80, 75х533мм, 3шт.
    Арт. О00000033470
    Лента абразивная на тканевой основе, оксид алюминия РемоКолор 31-9-308, Р80, 75х533мм, 3шт.

      Лента абразивная на тканевой основе, оксид алюминия РемоКолор 31-9-308, Р80, 75х533мм, 3шт.

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033470

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, пластмасса
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента абразивная РемоКолор 31-9-308 применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., как рабочий элемент ленточной шлифовальной машины. Лента на тканевой основе с нанесением абразивного слоя из оксида алюминия. Водостойкая.

        Преимущества

        • Высокая скорость обработки — зерно из оксида алюминия твердое и имеет заостренную форму
        • Лента универсальная и подходит для обработки различных материалов: металла, дерева, пластика и т.д.
        • Лента оптимальна для чистовой обработки материалов и получения гладкой поверхности
        • Комбинированная тканевая основа ленты имеет высокую прочность и износостойкость