Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-118, Р180, 220х270мм, 10шт.
Арт. О00000033476
Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-118, Р180, 220х270мм, 10шт.
Арт. О00000033476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|металл, дерево, пластмасса
- Шлифовальная шкурка РемоКолор 32-5-118 применяется для предварительных и окончательных шлифовальных работ по металлу, дереву и пластмассе.
Преимущества
- Абразивный материал - оксид алюминия на водостойкой крафт-бумаге