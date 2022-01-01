Отвертка РемоКолор Driver 33-6-815, PH2x150мм, 1 шт.
Арт. О00000033487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.112
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Габариты, мм
|280х51х35
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- Отвертка РемоКолор 33-6-815 - ручной слесарный инструмент, применяемый для механического ввинчивания и отвинчивания изделий или крепежа с резьбой: шурупов, винтов, саморезов. Отвертка используется для подключения электричества и мелкого ремонта. Ручка в мягкой оболочке выполнена из двухкомпонентного пластика, отличается эргономичной формой для комфортного хвата.