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Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
270 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
    Арт. О00000033657
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.

      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033657

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы РЕМОКОЛОР 34-6-018 ''normal'' 180мм (шт.) предназначены для захвата и фиксации деталей различной формы. Широко применяются при ремонте электроники.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из углеродистой стали и отличаются высокой стойкостью
        • Долгий срок службы