Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.
Арт. О00000033657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Плоскогубцы РЕМОКОЛОР 34-6-018 ''normal'' 180мм (шт.) предназначены для захвата и фиксации деталей различной формы. Широко применяются при ремонте электроники.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены из углеродистой стали и отличаются высокой стойкостью
- Долгий срок службы