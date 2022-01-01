Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-018, 180 мм, 1 шт.

Преимущества

Рабочие части изготовлены из углеродистой стали и отличаются высокой стойкостью

Долгий срок службы

Плоскогубцы РЕМОКОЛОР 34-6-018 ''normal'' 180мм (шт.) предназначены для захвата и фиксации деталей различной формы. Широко применяются при ремонте электроники.