Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
240 ₽
Бокорезы
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
    Арт. О00000033489
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм

      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316, 160 мм

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033489

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отвертка крестовая Stanley Cushion grip 064932, Ph1x75 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка крестовая Stanley Cushion grip 064932, Ph1x75 мм
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      255 ₽
      5.0
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      360 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      580 ₽
      5.0
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
      230 ₽
      5.0
      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
      260 ₽
      4.5
      Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
      Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
      390 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      400 ₽
      3.0
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)
      1 150 ₽
      4.5
      Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      510 ₽
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-316 применяются при проведении монтажных и слесарных работ.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу
        • Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативных внешних воздействий и продлевает срок службы
        • Для удобства работы установлены двухкомпонентные рукоятки
        • Бокорезы изготовлены из высокоуглеродистой стали