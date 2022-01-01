Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
Арт. О00000022154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.3
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- Слесарный молоток РемоКолор кованый, деревянная рукоятка, 300г, 38-2-103 оснащен прочной стальной головкой, которая выдерживает сильные удары. Рукоятка не вибрирует и не изгибается. Это позволяет эффективно работать с любыми конструкциями и быстро забивать гвозди. Рукоять расширяется к окончанию, что исключает вылет при замахе.
Преимущества
- Молоток состоит из удобной деревянной ручки и прочной стальной головы
- Инструмент оснащён рукояткой из твердых пород дерева, которая обеспечивает долгосрочную службу
- Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской
- Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов