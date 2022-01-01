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Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
330 ₽
Слесарные молотки
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
    Арт. О00000022154
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.
      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.

      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000022154

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.3
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарный молоток РемоКолор кованый, деревянная рукоятка, 300г, 38-2-103 оснащен прочной стальной головкой, которая выдерживает сильные удары. Рукоятка не вибрирует и не изгибается. Это позволяет эффективно работать с любыми конструкциями и быстро забивать гвозди. Рукоять расширяется к окончанию, что исключает вылет при замахе.

        Преимущества

        • Молоток состоит из удобной деревянной ручки и прочной стальной головы
        • Инструмент оснащён рукояткой из твердых пород дерева, которая обеспечивает долгосрочную службу
        • Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской
        • Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов