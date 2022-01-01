Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-103, деревянная рукоятка, 300 гр., 1 шт.

Преимущества

Молоток состоит из удобной деревянной ручки и прочной стальной головы

Инструмент оснащён рукояткой из твердых пород дерева, которая обеспечивает долгосрочную службу

Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской

Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов

Слесарный молоток РемоКолор кованый, деревянная рукоятка, 300г, 38-2-103 оснащен прочной стальной головкой, которая выдерживает сильные удары. Рукоятка не вибрирует и не изгибается. Это позволяет эффективно работать с любыми конструкциями и быстро забивать гвозди. Рукоять расширяется к окончанию, что исключает вылет при замахе.