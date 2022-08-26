Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-073, 3 кг

Преимущества

Кувалда кованая соответствует требованиям ГОСТ 11401-75

Изготавливается методом горячей штамповки

Бойки имеют противокоррозионную защиту по группе I-1

Материал деревянных рукояток соответствует ГОСТ 2695-83

Рукоятки имеют округлую форму, отшлифованы, поверхность обработана лаком

Рукоятка расклинена металлическим клином в посадочном месте бойка

Кувалда РЕМОКОЛОР 38-5-073 - профессиональный инструмент, который предназначен для демонтажа стен, вбивания в землю крупных кольев, правки металлических заготовок и листов (деформации или выпрямления).