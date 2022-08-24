Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-074, 4 кг
Арт. О00000033312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда РЕМОКОЛОР 38-5-074 - профессиональный инструмент, который предназначен для демонтажа стен, вбивания в землю крупных кольев, правки металлических заготовок и листов (деформации или выпрямления).
Преимущества
- Кувалда кованая соответствует требованиям ГОСТ 11401-75
- Изготавливается методом горячей штамповки
- Бойки имеют противокоррозионную защиту по группе I-1
- Материал деревянных рукояток соответствует ГОСТ 2695-83
- Рукоятки имеют округлую форму, отшлифованы, поверхность обработана лаком
- Рукоятка расклинена металлическим клином в посадочном месте бойка