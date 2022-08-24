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Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
5.0
1
2 100 ₽
Кувалды
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
    Арт. О00000033146
    5.0
    1
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг

      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-075, 5 кг

      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда РЕМОКОЛОР 38-5-075 - профессиональный инструмент, который предназначен для демонтажа стен, вбивания в землю крупных кольев, правки металлических заготовок и листов (деформации или выпрямления).

        Преимущества

        • Кувалда кованая соответствует требованиям ГОСТ 11401-75
        • Изготавливается методом горячей штамповки
        • Бойки имеют противокоррозионную защиту по группе I-1
        • Материал деревянных рукояток соответствует ГОСТ 2695-83
        • Рукоятки имеют округлую форму, отшлифованы, поверхность обработана лаком
        • Рукоятка расклинена металлическим клином в посадочном месте бойка