Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-406, цельнометаллический стержень, 6мм, 1 шт.

Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-406 применяется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы. Врезание в материал происходит посредством нанесения легких ударов киянкой по торцу рукояти, которая имеет металлический затыльник. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, оснащен двухкомпонентной ударопрочная рукояткой для удобства работы. Односторонняя заточка режущей кромки.



