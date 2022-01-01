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Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
440 ₽
Плоские стамески
    Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
    Арт. О00000021944
    Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
    Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
    Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
    Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.

      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021944

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424 применяется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы. Врезание в материал происходит посредством нанесения легких ударов киянкой по торцу рукояти, которая имеет металлический затыльник. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, оснащен двухкомпонентной ударопрочная рукояткой для удобства работы. Односторонняя заточка режущей кромки.