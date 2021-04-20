Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
Арт. X1691259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5 предназначен для перекачивания загрязненной воды. Максимальный диаметр фильтруемых частиц - 35 мм. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует надежность конструкции. Способен перекачивать до 258 литров жидкости в минуту. Устройство автоматически включается и выключается при критическом уровне воды, благодаря поплавковому механизму.
Преимущества
- Максимальная глубина всасывания - 8 м
- Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм
- Компактный высокопроизводительный насос
- Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали
- Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором