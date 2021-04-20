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Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
5.0
1
5 890 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Арт. X1691259
    5.0
    1
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5

      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5

      5 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691259
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      5 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5 предназначен для перекачивания загрязненной воды. Максимальный диаметр фильтруемых частиц - 35 мм. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует надежность конструкции. Способен перекачивать до 258 литров жидкости в минуту. Устройство автоматически включается и выключается при критическом уровне воды, благодаря поплавковому механизму.

        Преимущества

        • Максимальная глубина всасывания - 8 м
        • Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм
        • Компактный высокопроизводительный насос
        • Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали
        • Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором