Погружной дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5

Преимущества

Максимальная глубина всасывания - 8 м

Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм

Компактный высокопроизводительный насос

Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали

Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором

Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5 предназначен для перекачивания загрязненной воды. Максимальный диаметр фильтруемых частиц - 35 мм. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует надежность конструкции. Способен перекачивать до 258 литров жидкости в минуту. Устройство автоматически включается и выключается при критическом уровне воды, благодаря поплавковому механизму.