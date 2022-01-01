Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
3 290 ₽
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Арт. О00000033208
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н

      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н

      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033208

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, регулировка мощности
      Все характеристики
      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Джутовый шпагат (500 м)
      330 ₽
      5.0
      Джутовый шпагат (500 м)
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      1 280 ₽
      1 460 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      • -180 ₽
      Удлинитель У10-554 ПВС 3x0,75 3гн. 3м UNIVersal 554-03
      520 ₽
      Удлинитель У10-554 ПВС 3x0,75 3гн. 3м UNIVersal 554-03
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      2 990 ₽
      5.0
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Нет в наличии
      5.0
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в холодное время года. В металлическом корпусе находится масло, нагреваемое до высокой температуры при помощи нагревательного элемента. Далее радиатор отдает тепло помещению. Масляный радиатор оснащен термостатом, что позволяет ему автоматически поддерживать в помещении заданную пользователем температуру. Существенным плюсом является и то, что он обладает низкой температурой корпуса, благодаря чему практически не выжигает кислород в помещении.

        Преимущества

        • Световой индикатор позволяет контролировать рабочее состояние
        • Для удобства перемещения конструкция прибора оснащена колесами
        • Режим поддержания температуры
        • Современный дизайн
        • Простота и легкость перемещения
        • Механическое управление
        • Малые габариты, небольшой вес