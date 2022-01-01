Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н
Арт. О00000033208
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Способ установки
|напольный
|
Особенности
|термостат, регулировка мощности
С этим товаром смотрят
- Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-5Н предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в холодное время года. В металлическом корпусе находится масло, нагреваемое до высокой температуры при помощи нагревательного элемента. Далее радиатор отдает тепло помещению. Масляный радиатор оснащен термостатом, что позволяет ему автоматически поддерживать в помещении заданную пользователем температуру. Существенным плюсом является и то, что он обладает низкой температурой корпуса, благодаря чему практически не выжигает кислород в помещении.
Преимущества
- Световой индикатор позволяет контролировать рабочее состояние
- Для удобства перемещения конструкция прибора оснащена колесами
- Режим поддержания температуры
- Современный дизайн
- Простота и легкость перемещения
- Механическое управление
- Малые габариты, небольшой вес