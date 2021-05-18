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Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
    Арт. О00000026252
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
    Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19

      Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		6.55
      Габариты, мм
      		290x250x490
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Ресанта МР-140 70/8/19 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.

        Преимущества:

        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла
        • Удобный шланг длиной 8 метров
        • Надёжный электродвигатель и алюминиевая помпа, обеспечивающие высокую надёжность и долговечность мойки
        • Высокие показатели мощности, выходного давления и расхода воды