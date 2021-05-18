Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19
Арт. О00000026252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|6.55
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Габариты, мм
|290x250x490
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- Мойка Ресанта МР-140 70/8/19 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.
Преимущества:
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла
- Удобный шланг длиной 8 метров
- Надёжный электродвигатель и алюминиевая помпа, обеспечивающие высокую надёжность и долговечность мойки
- Высокие показатели мощности, выходного давления и расхода воды