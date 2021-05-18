Мойка высокого давления Ресанта МР-140 70/8/19

Мойка Ресанта МР-140 70/8/19 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.

Преимущества: