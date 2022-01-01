Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
Арт. О00000026254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|9.1
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Габариты, мм
|366х321х725
- Мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель для пистолета, а также барабан для намотки шланга. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.
Преимущества
- Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски Ресанта МР-170Б 70/8/21
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла