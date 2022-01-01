Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды

Мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель для пистолета, а также барабан для намотки шланга. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.

Преимущества