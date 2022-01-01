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Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
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Электрические мойки высокого давления
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
    Арт. О00000026254
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
    Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды
      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды

      Садовая мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 с забором воды

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026254

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		9.1
      Габариты, мм
      		366х321х725
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мойка Ресанта МР-170Б 70/8/21 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель для пистолета, а также барабан для намотки шланга. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по рабочей территории.

        Преимущества

        • Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски Ресанта МР-170Б 70/8/21
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла