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Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
5.0
2
8 890 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux
    Арт. О00000011284
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А

      Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux

      8 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      8 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-190Т LUX 65/70 предназначено для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес, поэтому отлично подходит для работ на высоте и в полевых условиях. Инвертор работает от сети 220 В. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью, надежным исполнением и износостойкостью.

        Преимущества:

        • Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов 
        • Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
        • Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
        • Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
        • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
        • Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
        • Защита от короткого замыкания
        • Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
        • Обновленный эргономичный дизайн корпуса
        • Кабель электрододержателя 3 м
        • Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С

         