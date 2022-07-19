Сварочный инвертор Ресанта САИ-190T Lux, ток 190 А

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-190Т LUX 65/70 предназначено для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес, поэтому отлично подходит для работ на высоте и в полевых условиях. Инвертор работает от сети 220 В. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью, надежным исполнением и износостойкостью.

Преимущества: