Преимущества

Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу

Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег и уменьшить его в объёме

Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба предохраняют его от повреждений и позволяют регулировать высоту от поверхности до его нижнего края, что позволяет использовать снегоуборщик на различной поверхности

Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек

Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов

Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз

Регулируемые направление и высота выброса снега

Хромовое покрытие поршневой группы

Электростартер (сеть 220В) - легкий запуск Ресанта СБ 8100Э 70/7/35

Снегоуборщик Ресанта СБ 8100Э 70/7/35 предназначен для расчистки от выпавшего снега территории, например, дорожек или территории возле загородного дома. Самоходный агрегат оборудован четырехтактным двигателем мощностью 13 л.с. Ширина обработки за один проход составляет 70 сантиметров. Рычаг регулировки скорости, рычаг, регулирующий направление и дальность выброса, вынесены на панель оператора. Металлический шнек может измельчать плотный или мокрый снег. Электростартер (от сети 220В) позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Рабочая система снегоуборщика представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.