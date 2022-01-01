Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2

Преимущества

Долгий срок службы. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних узлов модели, что способствует ее долгому сроку службы

Безопасная эксплуатация. Щиток из прозрачного пластика защищает оператора от искр, вылетающих в процессе эксплуатации станка для заточки цепей

Устойчивая конструкция. Массивное литое основание отличается высоким уровнем устойчивости, что исключает случайное переворачивание устройства в ходе работ

Станок для заточки цепей Ресанта Т-220 75/10/2 служит для заточки зубьев цепей электрических и бензиновых пил. Для работы со станком не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в паспорте изделия. Скорость заточки повышается за счет удобного зажима. Регулировочные винты обеспечивают точную настройку механизмов.