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Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Арт. О00000029179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|10
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- Станок для заточки цепей Ресанта Т-220 75/10/2 служит для заточки зубьев цепей электрических и бензиновых пил. Для работы со станком не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в паспорте изделия. Скорость заточки повышается за счет удобного зажима. Регулировочные винты обеспечивают точную настройку механизмов.
Преимущества
- Долгий срок службы. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних узлов модели, что способствует ее долгому сроку службы
- Безопасная эксплуатация. Щиток из прозрачного пластика защищает оператора от искр, вылетающих в процессе эксплуатации станка для заточки цепей
- Устойчивая конструкция. Массивное литое основание отличается высоким уровнем устойчивости, что исключает случайное переворачивание устройства в ходе работ