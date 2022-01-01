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Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
3 390 ₽
3 490 ₽
Станки для заточки цепей бензопил
  • Персональная скидка
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Арт. О00000029179
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
  • Персональная скидка
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2
Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2

Точильный станок Ресанта Т-220 75/10/2

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    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029179

Характеристики

Производитель
Ресанта
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Напряжение сети, В
220, 230
Посадочный диаметр первого круга, мм
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -100 ₽
3 390 ₽
3 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок для заточки цепей Ресанта Т-220 75/10/2 служит для заточки зубьев цепей электрических и бензиновых пил. Для работы со станком не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в паспорте изделия. Скорость заточки повышается за счет удобного зажима. Регулировочные винты обеспечивают точную настройку механизмов.

    Преимущества

    • Долгий срок службы. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних узлов модели, что способствует ее долгому сроку службы
    • Безопасная эксплуатация. Щиток из прозрачного пластика защищает оператора от искр, вылетающих в процессе эксплуатации станка для заточки цепей
    • Устойчивая конструкция. Массивное литое основание отличается высоким уровнем устойчивости, что исключает случайное переворачивание устройства в ходе работ