Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
5.0
2
145 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
    Арт. X6991454321619
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
    Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
    Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
    Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
      Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
      Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
      Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм
      Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм

      Решетка вентиляционная Эра 1515МЦ, 150x150 мм

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454321619
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		150x150x8
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 1515МЦ используется для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри закрытых помещений. Применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов
        • Изготавливается из стали, оцинкованной стали. Дополнительно окрашивается полимерной краской
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых