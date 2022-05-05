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Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
5.0
2
225 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
    Арт. X699145430917
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм

      Решетка вентиляционная Эра 2020МЭ, 200x200 мм

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430917
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.24
      Все характеристики
      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 2020МЭ используется для декоративного закрытия вытяжных отверстий в системе естественной вентиляции (не использовать в системе принудительной вентиляции из-за большого сопротивления воздуха).

        Преимущества

        • Изготовлена из тонколистовой стали, имеет покрытие из полимерной эмали
        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Цвет - белый