Решетка вентиляционная Эра 2525МЭ, 250x250 мм

Преимущества

Изготовлена из тонколистовой стали, имеет покрытие из полимерной эмали

Для настенного или потолочного монтажа

Монтаж с помощью саморезов

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Цвет - белый

Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 2525МЭ используется для декоративного закрытия вытяжных отверстий в системе естественной вентиляции (не использовать в системе принудительной вентиляции из-за большого сопротивления воздуха).