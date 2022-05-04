Решетка вентиляционная Эра 2525МЭ, 250x250 мм
Арт. X699145430918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|250x250x10
- Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 2525МЭ используется для декоративного закрытия вытяжных отверстий в системе естественной вентиляции (не использовать в системе принудительной вентиляции из-за большого сопротивления воздуха).
Преимущества
- Изготовлена из тонколистовой стали, имеет покрытие из полимерной эмали
- Для настенного или потолочного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Цвет - белый