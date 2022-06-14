Решетка вентиляционная Эра 2525МЦ, 250x250 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Монтаж с помощью саморезов

Изготавливается из стали, оцинкованной стали. Дополнительно окрашивается полимерной краской

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 2525МЦ используется для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри закрытых помещений. Применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.