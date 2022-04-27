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Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
4.5
2
3 520 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
    Арт. X699145430937
    4.5
    2
    Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
    Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
    Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
      Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
      Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм
      Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм

      Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм

      3 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430937
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		350x350x15
      Все характеристики
      3 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Наружная вентиляционная круглая решетка ЭРА 31,5РКМ, 315 мм предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

        Преимущества

        • Для наружного настенного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов
        • Изготавливается из алюминиевого сплава
        • Имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена круглым фланцем для монтажа с воздуховодами
        • Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали