Решетка вентиляционная Эра 31,5РКМ, 315 мм

Преимущества

Для наружного настенного монтажа

Монтаж с помощью саморезов

Изготавливается из алюминиевого сплава

Имеет наклонные жалюзи

Оснащена круглым фланцем для монтажа с воздуховодами

Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали

Наружная вентиляционная круглая решетка ЭРА 31,5РКМ, 315 мм предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.