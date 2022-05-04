Решетка вентиляционная Эра 10РКМ, 100 мм
Арт. X699145430927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|125x125x15
- Наружная вентиляционная круглая решетка ЭРА 10РКМ, 100 мм предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
Преимущества
- Для наружного настенного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов
- Изготавливается из алюминиевого сплава
- Имеет наклонные жалюзи
- Оснащена круглым фланцем для монтажа с воздуховодами
- Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали