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Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
5.0
2
480 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
    Арт. X699145430928
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
    Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
    Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
      Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
      Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм
      Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм

      Решетка вентиляционная Эра 12,5РКМ, 125 мм

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430928
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		150x150x15
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Наружная вентиляционная круглая решетка ЭРА 12,5РКМ, 125 мм предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

        Преимущества

        • Для наружного настенного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов
        • Изготавливается из алюминиевого сплава
        • Имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена круглым фланцем для монтажа с воздуховодами
        • Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали