Решетка вентиляционная ДВ, 300x300 мм
Арт. X69914528
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|300x300
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Цвет
|белый
- Решетка ДВ 300х300 мм применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем, а также для эффективного распределения воздушных потоков внутри помещений.
Преимущества
- Изготавливается из высококачественного пластика
- Оснащена антимоскитной сеткой
- Одноэлементная конструкция
- Ламели в виде жалюзи корректируют воздушный поток в определенном направлении
- Монтируется как внутри, так и снаружи здания
- Устойчивость к атмосферным осадкам
- Высокие защитные функции