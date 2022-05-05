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Решетка вентиляционная ДВ, 300x300 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная ДВ, 300x300 мм
    Арт. X69914528
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная ДВ, 300x300 мм

      Решетка вентиляционная ДВ, 300x300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914528
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		300x300
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Решетка ДВ 300х300 мм применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем, а также для эффективного распределения воздушных потоков внутри помещений.

        Преимущества

        • Изготавливается из высококачественного пластика
        • Оснащена антимоскитной сеткой
        • Одноэлементная конструкция
        • Ламели в виде жалюзи корректируют воздушный поток в определенном направлении
        • Монтируется как внутри, так и снаружи здания
        • Устойчивость к атмосферным осадкам
        • Высокие защитные функции