Решетка вентиляционная Vents ДВ 350с, 350x350 мм

Преимущества

Изготавливается из высококачественного пластика

Оснащена антимоскитной сеткой

Одноэлементная конструкция

Ламели в виде жалюзи корректируют воздушный поток в определенном направлении

Монтируется как внутри, так и снаружи здания

Устойчивость к атмосферным осадкам

Высокие защитные функции

Вентиляционная решетка Vents ДВ 350с применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем, а также для эффективного распределения воздушных потоков внутри помещений.