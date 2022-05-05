Решетка вентиляционная Vents ДВ 350с, 350x350 мм
Арт. X6991454341871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.374
- Вентиляционная решетка Vents ДВ 350с применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем, а также для эффективного распределения воздушных потоков внутри помещений.
Преимущества
- Изготавливается из высококачественного пластика
- Оснащена антимоскитной сеткой
- Одноэлементная конструкция
- Ламели в виде жалюзи корректируют воздушный поток в определенном направлении
- Монтируется как внутри, так и снаружи здания
- Устойчивость к атмосферным осадкам
- Высокие защитные функции