Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет

Снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи

Посадочный размер вентиляционного канала - 190x140 мм

Настенная двухрядная вентиляционная решетка SHUFT 2WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.