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Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм
334 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм
    Арт. X6991454344604
    Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм

      Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм

      334 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. X6991454344604

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		250x200
      Все характеристики
      334 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная двухрядная вентиляционная решетка SHUFT 2WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет
        • Снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 190x140 мм