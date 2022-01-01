Решетка вентиляционная Shuft 2WA, 200x150 мм
Арт. X6991454344604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|250x200
- Настенная двухрядная вентиляционная решетка SHUFT 2WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет
- Снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи
- Посадочный размер вентиляционного канала - 190x140 мм