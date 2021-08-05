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Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
5.0
1
160 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
    Арт. X699145430908
    5.0
    1
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм

      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430908
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.21
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2525Р предназначена декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Защищает от проникновения насекомых и грязи из вентиляционного канала в помещение.

        Преимущества

        • Многоэлементная конструкция
        • Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации
        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов или клея
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка Р позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия