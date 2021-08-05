Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2525Р, 249x249 мм
Арт. X699145430908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.21
- Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2525Р предназначена декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Защищает от проникновения насекомых и грязи из вентиляционного канала в помещение.
Преимущества
- Многоэлементная конструкция
- Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации
- Для настенного или потолочного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов или клея
- Решетка имеет наклонные жалюзи
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка Р позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия